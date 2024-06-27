الدوري المصري الممتاز
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4 - 1
ن م
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Abdelrahman El Banouby 10'Mostafa Ziko 29'Shady Hussein 50'Mostafa Saad 79'
Godwin Okwara 62'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

زد v الجيشالنتائج والإحصائيات,