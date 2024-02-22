الدوري الأوروبي
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3 - 2مجم 3 - 5
ن م
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بينجامين بوريجايد 11', 54' (جزاء), 68' (جزاء)
Luka Jovic 22'رافائيل لياو 58'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

رين v ميلانالنتائج والإحصائيات,