الدوري الفرنسي
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1 - 2
ن م
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A. Kalimuendo-Muinga 43'
ماسون جرينوود 45'أدريان رابيو 49'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

رين v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,