الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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Lorenz Assignon 37', 90' + 12'Ludovic Blas 79'
جيرارد مورينو 36' (جزاء)Ilias Akhomach 62'دانييل باريخو 80'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

رين v فياريالالنتائج والإحصائيات,