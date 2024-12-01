كأس الاتحاد الإنجليزي
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5 - 3
ن م
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M. Camara 20'C. Savage 59'A. Akande 65'C. Campbell 93', 96'
F. Robinson 18'R. O'Sullivan 21'K. Tonge 86'
(ش١ 1-2) (ن م 3-3) (و إ 5-3)

ريدينغ v Harborough Town FCالنتائج والإحصائيات,