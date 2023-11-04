كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
K. Ehibhatiomhan 3'H. Knibbs 64'L. Wing 68'
أليكس غيلبي 39'M. Dean 90' + 3'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

ريدينغ v ميلتون كيانيس دونسالنتائج والإحصائيات,