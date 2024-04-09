دوري أبطال أوروبا
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3 - 3
ن م
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روبن دياش 12' (هدف عكسي)رودريجو جوس 14'فيديريكو فالفيردي 79'
بيرناردو سيلفا 2'فيل فودين 66'Josko Gvardiol 71'
(ش١ 2-1) (ن م 3-3)

ريال مدريد v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,