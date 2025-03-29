الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
ن م
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كيليان مبابي 32' (جزاء), 76'جود بيلينجهام 47'
دييجو جارسيا 33'D. Raba 41'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2)

ريال مدريد v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,