دوري أبطال أوروبا
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1 - 1مجم 2 - 1
ن م
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فينيسيوس جونيور 65'
Willi Orban 68'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

ريال مدريد v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,