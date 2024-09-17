دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
كيليان مبابي 46'أنطونيو روديجر 83'إندريك فيليبي 90' + 5'
D. Undav 68'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

ريال مدريد v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,