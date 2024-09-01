الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
كيليان مبابي 67', 75' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

ريال مدريد v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,