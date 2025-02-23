الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 0
ن م
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لوكا مودريتش 41'فينيسيوس جونيور 83'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

ريال مدريد v جيروناالنتائج والإحصائيات,

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