دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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رودريجو جوس 4'إبراهيم دياز 55'
جوليان ألفاريز 32'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

ريال مدريد v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,