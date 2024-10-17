دوري أبطال أوروبا
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4 - 0
ن م
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C. Weir 7'S. Bruun 72'C. Hansen 80'L. Caicedo 83' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

ريال مدريد للسيدات v Celticالنتائج والإحصائيات,