الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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A. Zakharyan 12'تاكيفوسا كوبو 48'J. Olasagasti 80'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

ريال سوسييداد v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,

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