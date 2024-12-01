الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 0
ن م
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دييغو لورينتي 14' (هدف عكسي)ميكيل أويارزابال 31' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

ريال سوسييداد v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,