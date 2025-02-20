الدوري الأوروبي
team-logo
5 - 2المجموع 7 - 3
انتهت
team-logo
برايس مينديز 5'لوكا سوسيتش 18', 45' + 2'ميكيل أويارزابال 73' (ضربة جزاء)أوري أوسكارسون 90'
أدم بوكسا 24' (ضربة جزاء)داريو أوسوريو 38'
(½ 3-2) (انتهت 5-2)

ريال سوسييداد ضد إف سي ميديلاندالنتائج والإحصائيات,