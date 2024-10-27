الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 2
ن م
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لوكاس تورو مارسيت 23'A. Budimir 34'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

ريال سوسييداد v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,