دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 2
انتهت
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سيدريك باكامبو 48'إيسكو 75'
جواو مينديز 51'ميجيل نيلسون أوليفييرا 81'
(½ 0-0) (انتهت 2-2)

ريال بيتيس ضد جيماريشالنتائج والإحصائيات,