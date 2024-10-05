الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
S. Amallah 51'
J. de Frutos 57', 80'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

ريال بلد الوليد v رايو فايكانوالنتائج والإحصائيات,