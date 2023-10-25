دوري أبطال أوروبا
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1 - 4
ن م
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Alhassan Yusuf 37'
Evanilson 46', 69', 84'Stephen Eustaquio 54'
(ش١ 1-0) (ن م 1-4)

رويال أنتويرب v بورتوالنتائج والإحصائيات,