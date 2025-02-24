الدوري الإيطالي
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4 - 0
ن م
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أليكسيس ساليمايكيرس 10'إلدور شومورودوف 32'أنجيلينو 73'بريان كريستانتي 88'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

روما v مونزاالنتائج والإحصائيات,

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