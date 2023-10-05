الدوري الأوروبي
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4 - 0
ن م
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روميلو لوكاكو 21'أندريا بيلوتي 46', 59'لورينزو بيليجريني 52'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

روما v سيرفيتالنتائج والإحصائيات,