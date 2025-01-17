الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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A. Dovbyk 25'ستيفان الشعراوي 60'نيكولا ليالي 73' (هدف عكسي)
P. Masini 33'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

روما v جنوىالنتائج والإحصائيات,