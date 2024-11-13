دوري أبطال أوروبا
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
M. Dumornay 36', 42'V. Gilles 52'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

روما للسيدات v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,