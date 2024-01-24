دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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V. Giacinti 33'M. Giugliano 90' + 3'
L. Schueller 87', 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

روما للسيدات v بايرن ميونخ للسيداتالنتائج والإحصائيات,