دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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V. Giacinti 5', 14'M. Giugliano 47'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

روما للسيدات v أياكس للسيداتالنتائج والإحصائيات,