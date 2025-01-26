الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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R. Nteka 80', 83'
B. Gil 58'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

رايو فايكانو v جيروناالنتائج والإحصائيات,