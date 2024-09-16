الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
انتهت
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عبدول مومن 50'أندري راتيو 66'اوناي لوبيز 90' + 5'
راؤول جارسيا 27'
(½ 0-1) (انتهت 3-1)

رايو فاليكانو ضد أوساسوناالنتائج والإحصائيات,