الدوري الأوروبي
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0 - 4
ن م
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لويس فرناندو مورييل 14', 72'Giovanni Bonfanti 26'Charles De Ketelaere 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

راكوف v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,