Conference League
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3 - 1
ن م
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توكماك تشول نغوين 24'D. Hummet 45' + 4'P. Aaslund 76'
باول وزوليك 56'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

ديورجاردن v ليجيا فارسزاواالنتائج والإحصائيات,