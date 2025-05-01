دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 4
انتهت
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I. Alemayehu Mulugeta 68'
جادون سانشو 13'نوني مادويكي 43'نيكولاس جاكسون 59', 65'
(½ 0-2) (انتهت 1-4)

ديورجاردن ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,