Conference League
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1 - 2
ن م
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S. Alfred 21'
سيارخي بوليتيفيتش 37' (هدف عكسي)Y. Dhanda 90' + 4'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

دينامو مينسك v هارتسالنتائج والإحصائيات,