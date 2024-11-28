Conference League
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1 - 2
ن م
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R. Adeola 13'
محمد اليونسي 6'K. Diks 55' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

دينامو مينسك v إف سي كوبنهاجنالنتائج والإحصائيات,