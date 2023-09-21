Conference League
team-logo
5 - 1
ن م
team-logo
برونو بيتكوفيتش 43' (جزاء), 53' (جزاء)Marko Bulat 58'Antonio Marin 85'Tibor Halilovic 90' + 3'
كامو هوفانيسيان 78'
(ش١ 1-0) (ن م 5-1)

دينامو زاغرب v لوكوموتيف آستاناالنتائج والإحصائيات,