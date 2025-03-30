الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
كارليس بيريز 29'
آيوزي بيريز 15'ثيرنو باري 33'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

خيتافي v فياريالالنتائج والإحصائيات,