الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
انتهت
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بورخا مايورال 11'
بورخا إيغليسياس 25'ياجو أسباس 80'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

خيتافي ضد سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,