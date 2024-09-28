دوري أدنوك
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0 - 2
انتهت
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مهدي قائدي 43'شاهريار موغانلو 74'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

خورفكان ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,