دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0
ن م
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Jun Amano 5'Lionel Tan 33' (هدف عكسي)Seon-Min Moon 57'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

جيونبك هيونداي موتورز v ليون سيتي سايلورسالنتائج والإحصائيات,