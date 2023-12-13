دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 2
ن م
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Seon-Min Moon 42'Dong-Jun Lee 76', 78'
Wanchai Jarunongkran 4'Rungrath Poomchantuek 85'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

جيونبك هيونداي موتورز v بانكوك يونايتدالنتائج والإحصائيات,