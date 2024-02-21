Conference League
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1 - 1مجم 1 - 2
ن م
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Abdoulaye Seck 69' (هدف عكسي)
Frantzdy Pierrot 4'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

جينت v مكابي حيفاالنتائج والإحصائيات,