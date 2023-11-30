Conference League
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4 - 1
ن م
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Malick Fofana 20'Arseniy Batahov 49' (هدف عكسي)Gift Orban 55'Omri Gandelman 75'
Denis Nagnoynyi 82'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

جينت v زورياالنتائج والإحصائيات,