Conference League
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5 - 0
ن م
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Omri Gandelman 10'Hugo Cuypers 15', 19'Tarik Tissoudali 43'Gift Orban 69'
(ش١ 4-0) (ن م 5-0)

جينت v برايدابليكالنتائج والإحصائيات,