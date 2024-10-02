Conference League
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3 - 1
ن م
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Samu 7'G. Silva 36'تياجو سيلفا 62'
A. Matko 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

جيماريش v NK Celjeالنتائج والإحصائيات,