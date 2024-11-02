الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
4 - 3
ن م
team-logo
ميجيل جوتيريز 21'A. Martinez 31'كريستيان ستواني 62' (جزاء)S. Gonzalez 73' (هدف عكسي)
ريناتو تابيا 24'J. Cruz 41'منير الحدادي 77'
(ش١ 2-2) (ن م 4-3)

جيرونا v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,