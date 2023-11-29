دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 2
ن م
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Leonardo 27'فرانكو أندرياسيفيتش 77'Lucas Possignolo 83'
هاريس فوكيتش 8'Losana Doumbouya 87'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

جيجيانغ جرينتاون v بوريرام يونايتدالنتائج والإحصائيات,