كأس ملك إسبانيا
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0 - 3
ن م
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Asiel Mateo 59' (هدف عكسي)Haissem Hassan 67'Marcos Fernandez 86'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

جويخويلو v سبورتنج خيخونالنتائج والإحصائيات,