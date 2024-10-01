دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0
ن م
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A. Aiman 11'J. Obregon 26'خوان مونيز 80'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

جوهور دار التعظيم v شنجهاي شينهواالنتائج والإحصائيات,