دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 1
ن م
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برجسون 55' (جزاء), 66'Endrick 86'Arif Aiman 90' + 2'
Igor Sergeev 28'
(ش١ 0-1) (ن م 4-1)

جوهور دار التعظيم v بانكوك جلاس باثوم يونايتدالنتائج والإحصائيات,