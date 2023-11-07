دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
Heberty 44'Akhyar Rashid 87'
Ataru Esaka 69'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

جوهور دار التعظيم v أولسان هيوندايالنتائج والإحصائيات,